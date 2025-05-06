Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кестель
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Кестель, Турция

однокомнатные
33
Квартира Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальная недвижимость в ша…
$244,807
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном комплексе, вблизи моря …
$232,567
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс класса люкс, в элитном районе Кестель…
$302,671
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект ж…
$333,828
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Инвестиционный проект класса премиум с большой территорией в р…
$267,063
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Что вы получаете: Апартаменты с прямым видом на море в комплексе премиум кл…
$339,392
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в развитом комплексе, в тихом районе Кестель. О строительстве…
$155,786
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе вблизи …
$193,620
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в уютном, стильном жилом комплексе…
$172,478
Оставить заявку
Realting.com
Перейти