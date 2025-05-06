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Квартиры с видом на горы в Кестель, Турция

однокомнатные
33
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты на берегу реки Димчай, в тихом районе Кестель. О строительств…
$178,042
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект на этапе строительства в районе Кестель…
$121,847
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в самом элитном комплексе района К…
$189,169
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры в комплексе в 150 метрах от моря в Ал…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с апартаментами и ма…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Масштабный комплекс на берегу района Кестель. О строительстве: Строительс…
$233,680
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе вблизи …
$155,786
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе в самом сердце райо…
$306,009
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