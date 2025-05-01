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Виллы с гаражом в Кепезе, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Кепез, Турция
Вилла 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$680,000
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