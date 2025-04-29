Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кепез
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Кепезе, Турция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Проект строится в районе Анталия/Кепез. Проект, расположенный в центре своего района, находи…
$124,589
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти