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Жильё с видом на море в Kepez, Турция

квартиры
91
дома
3
15 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€703,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€513,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€267,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€149,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Охраной в Кепезе, Анталия Современные апартам…
€273,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Охраной в Кепезе, Анталия Современные апартам…
€157,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 8
Квартиры Студии и 1+1, Подходящие для Инвестиций, в Кепезе, Анталия Квартиры с высоким потен…
€123,000
Квартира 1 комната с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Kepez, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Квартиры Студии и 1+1, Подходящие для Инвестиций, в Кепезе, Анталия Квартиры с высоким потен…
€89,500
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