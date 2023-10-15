Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kepez
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Kepez, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kepez, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры с Отдельной Кухней в Эсентепе, Кепез Квартиры расположены в квартале Эсе…
€144,000
Realting.com
Перейти