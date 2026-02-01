Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кепез
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Кепезе, Турция

виллы
3
таунхаусы
6
дуплексы
8
3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
$4,33 млн
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3
$7,35 млн
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
$6,05 млн
Оставить заявку
NicoleNicole
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти