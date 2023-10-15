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Дома с бассейном в Kepez, Турция

1 объект найдено
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 808 м²
Добро пожаловать в эту роскошную виллу на продажу в Анталии. Архитектурный шедевр щедрой с с…
Цена по запросу
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