  2. Турция
  3. Кепез
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Кепезе, Турция

виллы
3
таунхаусы
6
дуплексы
8
3 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Комплекс, построенный в 2025 году, расположен в районе Анталья / Кепез. Комплекс включает в …
$70,173
Вилла 3 комнаты в Кепез, Турция
Вилла 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
$220,054
Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Комплекс, построенный в 2023 году, расположен в районе Гёксу в Анталье/Кепез. Он находится в…
$105,259
