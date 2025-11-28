Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кепез
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Кепезе, Турция

Дуплекс Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
$5,91 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
$4,23 млн
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Этаж 3/3
$9,57 млн
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3
$7,19 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти