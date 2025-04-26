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Квартиры с террасой в Кепезе, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Жилой комплекс, полный роскоши и светской жизни, один из крупнейших жилых проектов в Анталье…
$279,000
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Жилой комплекс, полный роскоши и светской жизни, один из крупнейших жилых проектов в Анталье…
$166,000
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 14
Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция Резиденц…
$128,435
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
$250,097
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 11
Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция …
$239,132
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и истори…
$266,573
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