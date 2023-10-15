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Квартиры с бассейном в Kepez, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 2/2
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
€340,800
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€209,200
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€106,400
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This spacious two-bedroom home has elegant architecture and blends a modern design throughou…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Welcome home with a well-loved unit located in a family-friendly neighborhood perfect for ra…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Kepez, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Место, чтобы позвонить домой. Вы искали недвижимость, которая отличается вашим стилем, место…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Приготовьтесь к комфортной жизни с квартирой на продажу в Анталии. Эта современная квартира …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь!  Дом вашей мечты сбывается с этим пр…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с бассейном, с садом, с кафельным полом в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с садом, с кафельным полом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
The apartment for sale in Antalya offers future owners comfort and full scope in the embodim…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
Цена по запросу
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