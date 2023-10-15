ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Kepez
Квартиры
Квартиры с бассейном в Kepez, Турция
однокомнатные
31
двухкомнатные
31
трехкомнатные
11
Квартира
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
4
131 м²
2/2
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
€340,800
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
3
82 м²
1/1
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€209,200
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
2
42 м²
1/1
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€106,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
1
2
110 м²
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Kepez, Турция
1
1
100 м²
This spacious two-bedroom home has elegant architecture and blends a modern design throughou…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Kepez, Турция
1
1
80 м²
Welcome home with a well-loved unit located in a family-friendly neighborhood perfect for ra…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Kepez, Турция
1
3
240 м²
Место, чтобы позвонить домой. Вы искали недвижимость, которая отличается вашим стилем, место…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Kepez, Турция
1
1
115 м²
Приготовьтесь к комфортной жизни с квартирой на продажу в Анталии. Эта современная квартира …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
1
1
60 м²
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь! Дом вашей мечты сбывается с этим пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с садом, с кафельным полом
Kepez, Турция
1
1
60 м²
The apartment for sale in Antalya offers future owners comfort and full scope in the embodim…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Kepez, Турция
1
1
150 м²
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
1
1
48 м²
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL