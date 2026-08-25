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Квартиры с бассейном в Кепезе, Турция

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однокомнатные
28
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34
трехкомнатные
17
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115 500
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Жилой комплекс, полный роскоши и светской жизни, один из крупнейших жилых проектов в Анталье…
$166 000
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Квартира 2 комнаты в Odabasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Odabasi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$45 304
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$34 736
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Жилой комплекс, полный роскоши и светской жизни, один из крупнейших жилых проектов в Анталье…
$279 000
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