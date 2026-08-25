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Квартиры с видом на море в Кепезе, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$111 489
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$369 168
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$281 348
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 12/12
Квартира 3+1 с видом на море в Анталии, Кепез в проекте «Terra Manzara» Квартира с видом на …
$490 680
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$94 561
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$519 143
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$496 070
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Квартира 1 комната в Кепез, Турция
Квартира 1 комната
Кепез, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Представляю вашему вниманию крупнейший инновационный проект Турции Sur Yapı Antalya, который…
$115 948
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и истори…
$266 573
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