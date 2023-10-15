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Квартиры с видом на горы в Kepez, Турция

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28 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€703,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€513,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€267,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€149,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kepez, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры с Отдельной Кухней в Эсентепе, Кепез Квартиры расположены в квартале Эсе…
€144,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Охраной в Кепезе, Анталия Современные апартам…
€273,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Охраной в Кепезе, Анталия Современные апартам…
€157,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 8
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€215,934
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 8
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€115,101
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 10
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€279,886
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 10
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€176,241
Квартира 1 спальня с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Новая квартира 1+1  Кепез, Анталья, район Варсак Близость городской инфраструктуры. Прекр…
€93,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 2/2
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
€340,800
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€209,200
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€106,400
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь!  Дом вашей мечты сбывается с этим пр…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с садом в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с садом
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Жилой комплекс, в котором продаются эти квартиры в Анталии, расположен в Кепе, оживленном го…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Located in Antalya Kepez, this new project was built on a large area and is surrounded by a …
Цена по запросу
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