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Турция
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Kepez
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Kepez, Турция
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28 объектов найдено
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
4
2
120 м²
9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€703,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
3
2
90 м²
9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€513,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
3
1
111 м²
7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€267,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
2
1
57 м²
7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€149,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kepez, Турция
4
2
160 м²
2
Просторные Квартиры с Отдельной Кухней в Эсентепе, Кепез Квартиры расположены в квартале Эсе…
€144,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Kepez, Турция
4
2
126 м²
10
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Охраной в Кепезе, Анталия Современные апартам…
€273,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Kepez, Турция
3
1
77 м²
10
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Охраной в Кепезе, Анталия Современные апартам…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
3
100 м²
8
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€215,934
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
2
1
57 м²
8
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€115,101
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
4
126 м²
10
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€279,886
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Kepez, Турция
3
77 м²
10
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€176,241
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на горы
Kepez, Турция
1
1
60 м²
2/3
Новая квартира 1+1 Кепез, Анталья, район Варсак Близость городской инфраструктуры. Прекр…
€93,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
4
131 м²
2/2
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
€340,800
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
3
82 м²
1/1
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€209,200
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
2
42 м²
1/1
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€106,400
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
1
2
110 м²
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
1
1
60 м²
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь! Дом вашей мечты сбывается с этим пр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Kepez, Турция
1
1
150 м²
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
1
1
48 м²
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с садом
Kepez, Турция
1
1
50 м²
Жилой комплекс, в котором продаются эти квартиры в Анталии, расположен в Кепе, оживленном го…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы
Kepez, Турция
1
1
100 м²
Located in Antalya Kepez, this new project was built on a large area and is surrounded by a …
Цена по запросу
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