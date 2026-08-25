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Квартиры с видом на горы в Кепезе, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$111 489
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$281 348
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 12/12
Квартира 3+1 с видом на море в Анталии, Кепез в проекте «Terra Manzara» Квартира с видом на …
$490 680
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$94 561
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Квартира 1 комната в Кепез, Турция
Квартира 1 комната
Кепез, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Представляю вашему вниманию крупнейший инновационный проект Турции Sur Yapı Antalya, который…
$115 948
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Агентство
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Квартира 1 комната в Кепез, Турция
Квартира 1 комната
Кепез, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Новая квартира 1+1  Кепез, Анталья, район Варсак Близость городской инфраструктуры. Прекр…
$102 514
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 11
ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ! Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 м…
$110 000
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