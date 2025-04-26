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Квартиры с гаражом в Кепезе, Турция

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32 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Комплекс был построен на участке площадью 5.400м2, строительство было завершено в 2020 году.…
$130,748
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Комплекс был построен в 2017 году. В комплексе есть множество социальных объектов, таких как…
$72,955
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Жилой комплекс, полный роскоши и светской жизни, один из крупнейших жилых проектов в Анталье…
$279,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Кепез, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Строительство комплекса было завершено во 2 квартале 2024 года. В комплексе есть открытый б…
$153,063
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартира находится в 100 метрах от всех  рынков, детских площадок, трамвайных и других точек…
$130,747
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1
Комплекс был построен в 2020 году на участке 8 500 м2 с 7 блоками и в общей сложности 92 ква…
$157,356
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Проект строится в Кепезе/Алтынове, развивающемся районе Анталии. Проект строится на участке …
$214,576
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Жилой комплекс, полный роскоши и светской жизни, один из крупнейших жилых проектов в Анталье…
$166,000
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8
Комплекс был построен на участке площадью 10.000м2, строительство было завершено в мае 2024 …
$90,122
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 11
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$110,000
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 7
Комплекс был построен на участке площадью 10.000м2, строительство было завершено в мае 2024 …
$178,813
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Комплекс был построен в 2022 году одной из самых престижных строительных компаний в Анталии.…
$264,817
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 8
Строительство комплекса было завершено в 2020 году. С точки зрения расположения, он находитс…
$124,740
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. (Рынок, больница…
$78,464
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Комплекс был построен в 2018 году на участке площадью 7 254 м2 с 5 блоками и в общей сложнос…
$110,149
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Строительство здания ведется в регионе Анталия/Кепез. 30.06.2025 строительство будет заверше…
$60,081
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Проект строится в районе Анталия/Кепез. Проект, расположенный в центре своего района, находи…
$145,353
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Квартира расположена в районе Анталия/Кепез/Варсак Эсентепе. Комплекс состоит из 2 блоков с …
$109,577
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/11
Квартира расположена в районе Анталия/Кепез. Расположенная на 7 этаже 11-этажного комплекса,…
$107,418
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Кепез, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Строительство комплекса было завершено во 2 квартале 2024 года. В комплексе есть открытый б…
$163,076
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
$70,809
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 7
Комплекс был построен на участке площадью 5.400м2, строительство было завершено в 2020 году.…
$270,366
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Комплекс был построен в 2022 году одной из самых престижных строительных компаний в Анталии.…
$105,086
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5
Комплекс был построен на участке площадью 10.000м2, строительство было завершено в мае 2024 …
$228,881
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Здание находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов, таких как трамвай,…
$68,664
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Пентхаус 5 комнат в Кепез, Турция
Пентхаус 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3
Строительство комплекса было завершено во 2 квартале 2024 года. В комплексе есть открытый б…
$450,605
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Квартира 1 комната в Кепез, Турция
Квартира 1 комната
Кепез, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Представляю вашему вниманию крупнейший инновационный проект Турции Sur Yapı Antalya, который…
$115,948
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Расположенная в районе Анталии Кепез, квартира находится на 2 этаже 3-этажного здания. Благо…
$82,074
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Комплекс был построен в 2020 году, состоит из 4 блоков и в общей сложности 58 квартир на уча…
$164,508
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Квартира 4 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Строительство комплекса было завершено во 2 квартале 2024 года. В комплексе есть открытый б…
$271,794
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