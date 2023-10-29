Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kemalpasa
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Kemalpasa, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 5
Инвестиционные Квартиры Рядом с Пляжем в Новом Проекте в Газипаша, Анталия Район Газипаша, р…
€449,224
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 13
Инвестиционный проект в Тедже Предлагаем Вашему вниманию новый инвестиционный проект …
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Изящная квартира 2+1 с мебелью недалеко от моря в современном районе MahmutlarРайон: Анталья…
€132,164
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 5/16
€84,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Инжекум, Турция
Комнаты 5
                           İNCEKUM 450 м2 VİLLA 550M2 GARDEN 4 + 1 АМЕРИКАНСКИЙ КУХНЯ Б…
€449,925
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Этаж 3
Представляем виллу "мечту" для постоянного проживания большой семьи. Вилла 6+1 находится в ц…
€698,500
Квартира 4 спальни в большом городе в Турция
Квартира 4 спальни в большом городе
Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Вы можете насладиться комфортом района с преимуществами Стамбула в этом проекте, который рас…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Алания, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/7
Ozdence Hill Luxury Residence - элитный комплекс премиум класса в Каргыджаке. Мы рады пре…
€292,527
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Стильная квартира 2+1 в малоэтажном комплексе у моря в Oba.Район: Анталья, Аланья, ОбаРассто…
€170,711
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры на продажу находится в Шишли. Стамбул Шишли - это район, расположенный в европейско…
€454,700
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Конаклы, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Конаклы, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€210,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Ускюдар, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает крытым бассейном…
€974,486
Realting.com
Перейти