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Коттеджи с гаражом в Хопа, Турция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Kemalpasa, Турция
Коттедж 3 комнаты
Kemalpasa, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey house…
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в Хопа, Турция

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