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Коммерческая недвижимость в Хопа, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 402 м² в Liman, Турция
Коммерческое помещение 402 м²
Liman, Турция
Площадь 402 м²
Расположенная на оживленном проспекте в районе Лиман в Коньяалты, Анталья, эта коммерческая …
$871,719
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