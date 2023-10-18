Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kemalpasa
  5. Квартиры

Квартиры в Kemalpasa, Турция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Площадь 215 м²
Этаж 7/7
Роскошная квартира 4+1 в превосходном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар Построен на…
€650,751
Вилла 11 комнат с парковкой, с террасой, с бассейном в Каракокали, Турция
Вилла 11 комнат с парковкой, с террасой, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 11
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Большая частная вилла в районе Кестель Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже тр…
€1,06 млн
Квартира 2 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 2 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Грандиозная резиденция в 800 м. от моря в районе Авсаллар. Ультрасовременный комплекс, с…
€154,262
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€871,004
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с vid na krepost в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с vid na krepost
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая вилла в ДЕМИРТАШРайон: Анталья, Аланья, ДемирташВилла в РАЙОНЕ ДЕМИРТАШ   Вилл…
€187,638
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Этаж 4/4
Пентхаус с мебелью 4+1 для получения гражданства в GÜLLERPINARIРайон: Анталья, Аланья, Гюлле…
€193,794
Квартира 2 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новый комплекс в Паялларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфра…
€99,026
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Прекрасная квартира 2+1 прямо на берегу моря в MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
€214,715
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Турция, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Турция, Турция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе - жилье премиум-сегмента, в котором сочетаются превосход…
€98,435
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 6
Отличная Недвижимость в Комплексе Рядом с Инфраструктурой в Эсеньюрте. Недвижимость находитс…
€366,896
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 4
Площадь 149 м²
Жилая постройка находится в районе, который активно развивается. Находится строительный объе…
€473,214
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/4
Красивая квартира в Оба! Шикарный Комплекс ухоженный и чистый! Утопает в зелени. Дом 2014 го…
€453,025
Realting.com
Перейти