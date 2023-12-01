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Квартиры в Kemal Tuerkler Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
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Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€251,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€388,300
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Параметры недвижимости в Kemal Tuerkler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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