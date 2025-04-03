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Квартиры с террасой в Kazimpasa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Atatuerk Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Atatuerk Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 12
Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, …
$233,508
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Параметры недвижимости в Kazimpasa Mahallesi, Турция

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