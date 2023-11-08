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Жильё в Kazimpasa Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с детской площадкой в Atatuerk Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с детской площадкой
Atatuerk Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 12
Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, …
€224,466

Параметры недвижимости в Kazimpasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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