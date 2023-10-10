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Квартиры в новостройках в Kazim Dirik Mahallesi

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Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
70 м²
€219,619
Квартира 1 спальня
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100 м²
€152,878
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
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60 м²
€143,197
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
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€104,206
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
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100 м² 2 ванных
€140,196
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