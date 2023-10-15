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Жильё с видом на море в Kazandere Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Kazandere, Турция
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Kazandere, Турция
Комнаты 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Kazandere Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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