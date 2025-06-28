Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кайсери
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Кайсерях, Турция

1 объект найдено
Дом в Esenkoy, Турция
Дом
Esenkoy, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Откройте для себя безмятежное проживание в живописном районе Есенкоя, Ялова, известном своей…
$235,993
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кайсерях, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти