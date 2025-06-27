Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кавак
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Каваке, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Yenigun, Турция
Квартира 1 спальня
Yenigun, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя наш последний проект в Анталии Муратпаса Енигун, в котором представлены ко…
$87,190
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти