  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кастамону
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Кастамону, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Fakilar, Турция
Квартира 2 комнаты
Fakilar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартира 1+1 в Аланье, район Махмутлар Жилой комплекс Yekta Blue 4 — комфорт и качество ж…
$116,686
Частный продавец
Языки общения
Русский
Параметры недвижимости в Кастамону, Турция

