  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Каш
  4. Жилая
  5. Особняк
  6. Вид на горы

Особняки с видом на горы в Каш, Турция

1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Каш, Турция
Особняк 8 комнат
Каш, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 2
Этот уникальный объект расположен в деревне Сарыбелен (Kaш) на участке площадью 6 000 м², ок…
$4,59 млн
Частный продавец
Языки общения
English, Türkçe
