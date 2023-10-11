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Дома с бассейном в Kas, Турция

виллы
23
9 объектов найдено
Вилла 2 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Gelemis, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Gelemis, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€1,750
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
€220
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
€285
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kas, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kas, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
 Создайте свой особый образ жизни с виллой на продажу в Анталии. Вы можете использовать вилл…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Every day feel the freshener sea breeze, the sound of waves crashing is magnificent, a freed…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€577,720
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Gelemis, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Gelemis, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
€210
Вилла 1 спальня с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Деревня калкан, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Деревня калкан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€192,700
Вилла 5 спален с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
€733,340

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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