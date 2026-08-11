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Дома с бассейном в Каш, Турция

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виллы
51
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Агентство
INEST HOMES
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Вилла 5 комнат в Калкан, Турция
Вилла 5 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$247
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$618,942
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Калкан, Турция
Вилла 5 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$319
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Вилла 6 комнат в Gelemis, Турция
Вилла 6 комнат
Gelemis, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
$232
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Вилла 6 комнат в Калкан, Турция
Вилла 6 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
$785,665
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