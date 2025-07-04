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Дуплексы с видом на море в Каш, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Каш, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Двухуровневые квартиры с бассейном в Калкане, Каш, подходящие для инвестиций Калкан — это оч…
$389,631
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