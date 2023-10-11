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Квартиры с бассейном в Kas, Турция

двухкомнатные
5
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Квартира 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 6
€1,43 млн

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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