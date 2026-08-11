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Квартиры с бассейном в Каш, Турция

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двухкомнатные
4
трехкомнатные
3
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Калкан, Турция
Квартира 2 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
$1,53 млн
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