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Квартиры с видом на море в Kas, Турция

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция Предлагается ви…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ulugoel, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ulugoel, Турция
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция Предлагаются…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция Предлагается высококаче…
€900,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 6
Площадь 431 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция Предлагаются виллы с крытыми …
€800,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция Предлагаются меблированные виллы с с…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция Предлагаются виллы с парк…
€900,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
Пентхаус с Видом на Море в Центре Калкана Калкан – средиземноморский городок, расположенный …
€189,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Меблированная Квартира 2+1 в Каше, Калкан, с Высоким Доходом от Аренды Калкан расположен в с…
€266,000

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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