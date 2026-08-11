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Квартиры с видом на море в Каш, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Каш, Турция
Квартира 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$522,539
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Пентхаус 3 комнаты в Каш, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Двухуровневая квартира с 2 спальнями и видом на море в центре Каша, Анталия Каш, расположенн…
$292,206
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Квартира 6 комнат в Калкан, Турция
Квартира 6 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 431 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция Предлагаются виллы с крытыми …
$842,856
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Квартира 4 комнаты в Калкан, Турция
Квартира 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 379 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция Предлагаются виллы с парк…
$1,16 млн
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Квартира 6 комнат в Калкан, Турция
Квартира 6 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция Предлагается ви…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Калкан, Турция
Квартира 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция Предлагается высококаче…
$948,213
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Квартира 3 комнаты в Калкан, Турция
Квартира 3 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция Предлагаются…
$676,185
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Квартира 6 комнат в Калкан, Турция
Квартира 6 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция Предлагаются меблированные виллы с с…
$1,25 млн
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