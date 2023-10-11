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Квартиры с видом на горы в Kas, Турция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Меблированная Квартира 2+1 в Каше, Калкан, с Высоким Доходом от Аренды Калкан расположен в с…
€266,000

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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