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Квартиры с садом в Каш, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Bezirgan, Турция
Квартира 3 комнаты
Bezirgan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция Предлагается современная вилла…
$790,177
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Квартира 4 комнаты в Калкан, Турция
Квартира 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция Предлагается высококаче…
$948,213
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Квартира 6 комнат в Калкан, Турция
Квартира 6 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция Предлагаются меблированные виллы с с…
$1,25 млн
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Квартира 6 комнат в Калкан, Турция
Квартира 6 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция Предлагается ви…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Калкан, Турция
Квартира 3 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция Предлагаются…
$676,185
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