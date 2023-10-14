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Жильё с видом на море в Картал, Турция

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18 объектов найдено
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 25
Квартиры с Видом на Море в Элитном ЖК в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены нед…
€1,15 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 25
Квартиры с Видом на Море в Элитном ЖК в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены нед…
€466,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 8/8
Квартира с Видом на Море Рядом с Метро в Стамбуле, Картал. Квартира в Стамбуле расположена в…
€339,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Картал, Турция
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Картал, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 8/15
Квартира с неблокируемым видом на море в Стамбуле    Проект расположен на берегу моря …
€618,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
€321,760
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 32
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
€299,624
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€477,051
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€276,813
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€179,310
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
€315,466
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
€401,202
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/22
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
€228,300
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
€346,600
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
€262,300
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Картал, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 30
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
€300,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле!  Вы будете поражены сложны…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
innovated and amazing architectural work building blended with sea and sparking city views, …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Инновационное и первоклассное здание, смешанное с видом на море и сверкающим городом, желаем…
Цена по запросу
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