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Жильё с видом на горы в Картал, Турция

квартиры
40
дома
5
8 объектов найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€477,051
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€276,813
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€179,310
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/22
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
€228,300
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Картал, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 30
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
€300,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле!  Вы будете поражены сложны…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
innovated and amazing architectural work building blended with sea and sparking city views, …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Инновационное и первоклассное здание, смешанное с видом на море и сверкающим городом, желаем…
Цена по запросу
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