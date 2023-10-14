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Дома с видом на море в Картал, Турция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€477,051
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€276,813
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€179,310
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