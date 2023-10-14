Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Картал
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Картал, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Уютный меблированный дуплекс 3+1 Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 1000П…
€299,003
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Шикарная квартира 4+1 у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 200Просторн…
€170,542
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Турция, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Турция, Турция
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Срочно продажа! Квартира от собственника в районе Демирташ. Описание квартиры: 2+1 площадь …
€169,373
Квартира 3 комнаты в Мерсин, Турция
Квартира 3 комнаты
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 11/15
€108,238
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
NSM-141418    Новый комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в Эрдемли, район К…
€40,062
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
€67,148
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Mirador Kartal - это совершенно новый проект, который позволит вам в полной мере насладиться…
€508,496
Квартира 1 спальня в Konyaalti, Турция
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/8
ID AN 23397   Район: Анталия, Сарысу Тип объекта: строящееся жилье Кол-во комнат…
€117,850
Квартира в Махмутлар центр, Турция
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиры 2+1 в Каргыджаке.Площадь апартаме…
€245,541
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
Чудесная Квартира 2+1 в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 2000Все…
€143,964
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 13
Представляем Вашему вниманию комплекс с богатой инфраструктурой Bella Suit, расположенный в …
€98,895
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти