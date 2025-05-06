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Квартиры с террасой в Картале, Турция

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17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 18
Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул,…
$479,904
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 32
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
$311,694
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
$328,174
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Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 25
Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция Предлагаю…
$231,314
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Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 35
Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция Новый жилой комплекс с р…
$217,035
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Квартира 5 комнат в Картал, Турция
Квартира 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 10
Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция Жилой компл…
$910,001
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 21
Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция …
$580,478
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 30
Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станц…
$662,349
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 24
Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Карт…
$486,195
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Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, …
$292,857
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
$334,722
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Квартира 5 комнат в Картал, Турция
Квартира 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Количество этажей 30
Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция Предлагаются а…
$612,935
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
$417,364
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаю…
$471,199
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 16
Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой,…
$222,101
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция Предл…
$579,885
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Квартира 5 комнат в Картал, Турция
Квартира 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 40
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
$1,02 млн
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