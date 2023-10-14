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Квартиры с бассейном в Картал, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
Новая резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственно…
€241,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€249,250
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 30
Элитный комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€275,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 21
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€354,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 25
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€268,800
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 35
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€356,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 11
Новый инвестиционный комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый инвестицио…
€165,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
€262,300
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
€346,600
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
Прекрасная новая квартира 2+1 в люксовом комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект реа…
€165,100
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Картал, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Шикарная квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект реализующийся …
€185,400
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