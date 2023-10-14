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Квартиры с видом на море в Картал, Турция
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15 объектов найдено
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Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
6
3
356 м²
25
Квартиры с Видом на Море в Элитном ЖК в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены нед…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
4
2
144 м²
25
Квартиры с Видом на Море в Элитном ЖК в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены нед…
€466,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
4
2
140 м²
8/8
Квартира с Видом на Море Рядом с Метро в Стамбуле, Картал. Квартира в Стамбуле расположена в…
€339,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Картал, Турция
5
3
139 м²
8/15
Квартира с неблокируемым видом на море в Стамбуле Проект расположен на берегу моря …
€618,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
109 м²
33
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
€321,760
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
133 м²
32
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
€299,624
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Картал, Турция
3
52 м²
14
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
€315,466
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Картал, Турция
3
108 м²
24
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
€401,202
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
4
2
122 м²
1/22
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
€228,300
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
3
104 м²
3/3
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
€262,300
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
4
141 м²
3/3
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
€346,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Картал, Турция
4
2
100 м²
30
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Картал, Турция
1
2
104 м²
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле! Вы будете поражены сложны…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
1
2
166 м²
innovated and amazing architectural work building blended with sea and sparking city views, …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
1
1
72 м²
Инновационное и первоклассное здание, смешанное с видом на море и сверкающим городом, желаем…
Цена по запросу
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