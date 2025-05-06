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Квартиры с гаражом в Картале, Турция

однокомнатные
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трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/22
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
$240,000
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Квартира 5 комнат в Картал, Турция
Квартира 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 8/15
Квартира с неблокируемым видом на море в Стамбуле    Проект расположен на берегу моря …
$677,915
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