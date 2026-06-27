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Купить двухуровневая квартира с террасой в Karsiyaka, Турция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/2
ЗАГОЛОВОК: Двухуровневая квартира 3+1 в Бостанлы, Каршияка – подходит для ипотеки, 250 м²…
Цена по запросу
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Агентство
Алтынчаг Недвижимость
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

с гаражом
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Элитная
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