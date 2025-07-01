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Дома с садом в Kargi, Турция

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 5 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Фетхие, расположенный в восточной части Мугла и относящийся к 4-му веку до нашей эры, извест…
$1,89 млн
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Дом 6 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Расположенный в юго-западном регионе Турции, Фетхие является жемчужиной Мугла, привлекая мил…
$1,33 млн
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Дом 6 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Расположенная в спокойном районе Фаралья, на самом восточном краю знаменитого региона Фетхие…
$2,60 млн
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