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Купить жилую недвижимость в Karesi, Турция

Балыкесир
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Iskele, Турция
Квартира 1 комната
Iskele, Турция
Число комнат 1
Площадь 36 м²
$114,286
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Квартира 3 комнаты в Iskele, Турция
Квартира 3 комнаты
Iskele, Турция
Число комнат 3
Площадь 125 м²
$176,033
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Квартира 2 комнаты в Iskele, Турция
Квартира 2 комнаты
Iskele, Турция
Число комнат 2
Площадь 86 м²
$148,951
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