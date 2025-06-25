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Снять квартиру с бассейном на долгий срок в Каракочан, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Предлагаем в аренду стильную квартиру 1+1 площадью 55 м² в престижном комп…
$807
в месяц
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