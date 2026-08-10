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Квартиры с видом на море в Караджабее, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$273,913
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Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$127,172
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