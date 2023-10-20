Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kalyoncu Kullugu Mahallesi
  5. Виллы

Виллы в Kalyoncu Kullugu Mahallesi, Турция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Ciplakli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Ciplakli, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Квартира от собственника с  возможностью получить ВНЖПланировка и удобства комплекса Компани…
€128,973
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой в Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 10
Новый комплекс в районе Соли в Мезитли Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€226,159
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Начато строительство современного  комплекса в Авсаллар,  в котором предложены к продаже ком…
€138,334
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Масштабная элитная резиденция в Оба Представляем Вашему вниманию масштабную элитную р…
€157,411
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/16
€74,775
Квартира 1 спальня в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
ПРОЕКТ. 72/28 УЧАСТОК СОСТОИТ ИЗ 5 БЛОКОВ A, B, C, D И E. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 26000 М2. О…
€81,032
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Пентхаус 2+1 в строящемся тихом комплексе в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРассто…
€236,934
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
недвижимости с современной архитектурой в Анталье, Кепез Эти недвижимости в Анталье, Кепез, …
€108,240
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Отличная квартира 1+1 в Mahmutlar с видом на море в строящемся домеРайон: Анталья, Аланья, М…
€95,673
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 11/16
€88,732
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 9/12
Квартира от собственника. Подходит для сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом…
€234,544

Параметры недвижимости в Kalyoncu Kullugu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти