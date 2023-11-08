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Жильё в Kalyoncu Kullugu Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 7/7
Квартира с 3 Спальнями в 400 м от Улицы Истикляль в Стамбуле. Квартира с 3 спальнями находит…
€319,000

Параметры недвижимости в Kalyoncu Kullugu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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