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Жильё с бассейном в Кагытхане, Турция

квартиры
49
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 10
Новый комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€588,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€345,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Новая элитная резиденция в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новую элитную резид…
€650,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собстве…
€306,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€272,000
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